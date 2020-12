Renato Paiva e a sucessão de Bruno Lage: «Pensei que poderia ser o escolhido»

Renato Paiva falou pela primeira vez após a saída do Benfica, 16 depois de chegar ao clube. O antigo treinador da equipa B revelou que teve a expectativa de suceder a Bruno Lage, em julho. "Havia muita comunicação social a falar no assunto porque entendiam que o treinador da B poderia substituir novamente o da A [n.d.r aconteceu com Bruno Lage, que sucedeu a Rui Vitória em janeiro de 2019], nem que fosse interinamente. Senti que poderia ser o meu nome. Não foi, o presidente certamente tomou a melhor decisão para o clube. Pensei nisso, estava a treinar a B, era um momento de transição e pensei que poderia ser o escolhido. Respeito enorme, continuei focado e continuaria se não surgisse esta oportunidade", vincou em declarações à Rádio Renascença.





O treinador português, de 50 anos, rumou ao Equador onde vai orientar o Independiente del Valle e explicou o porquê de ter aceitado o convite. "Entendi que era uma tremenda oportunidade e só deixaria o Benfica por uma grande oportunidade. Permite-me lutar por títulos, o que não é um salto fácil saíndo do Benfica B, posso jogar competições internacionais. A filosofia e estrutura do clube é muito parecido ao Benfica, a academia é das mais fortes da América do Sul e isso pesou, porque eles querem o desenvolvimento da academia", reiterou, garantindo que "na equipa B os títulos eram quase impossíveis".Sobre Jesus, Renato Paiva sublinhou que o legado fala por si. "As pessoas não têm memória, é um treinador que, onde passou, deixou marca. Não é coincidência. Neste calendário onde se joga de três em três dias não há tempo para treinar, só se recupera. Ele precisa de fazer o que sabe melhor, que é treinar e desenvolver jogadores. Não há uma varinha mágica. As pessoas são fãs e escravas da ditadura dos resultados e quando o calendário ficar mais livre, veremos como o Benfica vai jogar", frisou.