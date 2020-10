Renato Paiva: «No dia em que eu achar que perco um jogador para a equipa A, demito-me»

A equipa B do Benfica perdeu, este domingo, por 0-1, na receção ao Estoril, em jogo da 5.ª jornada da LigaPro, num encontro em que a formação orientada por Renato Paiva não pôde contar com o seu melhor marcador, Gonçalo Ramos, por ter sido convocado por Jorge Jesus para o encontro de hoje com o Farense.





No final do encontro, o técnico da formação secundária das águias foi confrontado com a ausência do jovem avançado e explicou que o seu trabalho é formar jogadores e não ficar "triste" quando um deles sobe para a equipa principal."No momento em que eu ficar triste que um jogador da equipa B integre o plantel da equipa A vou ao gabinete do presidente e vou-me embora porque então não tenho a mínima noção do que eu ando aqui a fazer. Nós, equipa ténica, é precisamente preparar jogadores para que os jogadores façam o seu caminho e integrem a equipa A, se me disser numa análise pragmática que um jogador como o Gonçalo Ramos é importante na manobra coletiva da equipa, tinha 7 golos, mas por alguma coisa ele está na equipa A, não é. Mas mais importante que a nossa manobra coletiva, a nossa responsabilidade é fazer mais Gonçalos Ramos, fazê-los bem feitos, metê-los no 'timming' exato e agora sai o Gonçalo Ramos e abre-se uma vaga para um novo. Esse é que é o nosso trabalho. No dia em que eu achar que perco um jogador para a equipa A tenho de me demitir das minhas funções porque não saberei minimamente o que estou a fazer neste clube", começou por referir Renato Paiva, em declarações à BTV."Isso é para quem marca golos e para quem os sofre. Os resultados ditam a justiça. Foi a vitória da eficácia. O Estoril marcou num lance de execução mais difícil do que as oportunidades que tivemos pelo Henrique Araújo e pelo Ronaldo Camará. É muito difícil encontrar espaços contra este Estoril. Nos primeiros 15/20 minutos não tivemos a paciência que devíamos ter tido na circulação de bola para mexer a estrutura do Estoril. Ao longo do tempo fomos acertando isso e empurrando o Estoril mais para trás. A nossa equipa jogou sempre olhos nos olhos com um candidato à subida. Sabia que as oportunidades iam ser poucas, tinha de ser pela eficácia. Estou satisfeito com o trabalho (não com o resultado) que os meus jogadores fizeram, foi um trabalho muito adulto para uma equipa muito jovem como esta", concluiu.