Renato Paiva responde a Villas-Boas: «Se não fosse o Mourinho onde andarias...»

Renato Paiva acusou André Villas-Boas de não ter a "mínima noção das responsabilidades". Depois de o treinador do Marselha ter afirmado que ficaria "lixado" se o Benfica ganhasse uma final europeia, num comentário às rivalidades entre clubes - "se o Benfica disputar uma final eu também quer vê-los perder!", disse AVB -, o técnico do Benfica B ripostou.





"Gente sem a mínima noção das responsabilidades que tem! Depois batem no peito de forma orgulhosa a falar de Portugal e do futebol português! Se não fosse o Mourinho onde andarias e quem serias?", disparou Renato Paiva numa publicação no Facebook.