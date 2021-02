Renato Paiva sobre Tiago Dantas: «Não saiu do Benfica por ser suplente»

Em entrevista ao podcast Benfica à Benfica, da página de Youtube 'Visão Vermelha', Renato Paiva falou sobre a passagem pela formação do Benfica e, entre outros temas, abordou a saída de Tiago Dantas. Confrontado com declarações do presidente Luís Filipe Vieira, que na altura referiu que "os benfiquistas não estão nada preocupados. Dantas era suplente na equipa B", o agora técnico do Independiente del Valle deu uma nova versão dos acontecimentos.





"Quando iniciou a época, o Tiago Dantas e o seu empresário manifestaram-me vontade de ele sair. Era ponto assente que ia para a 1ª Liga. Eu disse ‘sim senhor, é uma opção tua. És jogador do clube, enquanto estiveres treinas, poderás ou não ser opção. Mas tens de compreender que, já que queres sair, terás os minutos que entender que vai ter. Não te vou encher de minutos e depois vais embora, agora vou olhar para um que sei que vai ficar. a história é tão clara quanto isso. Manifestou que ia sair, a estrutura sabia. Em princípio seria para a 1.ª Liga e havia uma procura grande. Enquanto estiveres és mais um, mas não vais ter os minutos da época passada porque queres sair. Vou contar e trabalhar com os que cá ficam e são esses que vão alimentar o crescimento da equipa B", afirmou Renato Paiva."O que fala a meu favor? A época a anterior. O Dantas jogou praticamente os jogos todos. O Dantas não saiu porque era suplente. Manifestou vontade de sair. Se o presidente disse isso… disse. A realidade é esta: era suplente porque me informou que queria sair e foi decisão minha e da estrutura do futebol de formação. Se tinha Vukotic, Paulo Bernardo, Gonçalo Ramos… Ia jogar o Dantas se depois vai embora?", acrescentou o treinador.