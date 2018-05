Garantir o empréstimo de Renato Sanches é por esta altura a grande prioridade da SAD benfiquista. O objetivo dos responsáveis do clube da Luz é evitar que outros emblemas se possam intrometer na corrida pelo médio de 20 anos, que pertence aos quadros do Bayern Munique.Para que o desfecho deste processo seja positivo, Luís Filipe Vieira tem um trunfo muito importante, que é precisamente a vontade do jogador regressar ao clube no qual foi formado. Aliás, tal como Record adiantou em primeira mão, o internacional português considera que, depois de duas épocas malsucedidas a nível pessoal, o regresso a ‘casa’ poderá ser a melhor solução para poder relançar a carreira.A verdade é que o processo está bem encaminhado, faltando agora o acordo com o Bayern Munique no que à divisão dos salários diz respeito, havendo confiança na Luz