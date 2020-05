Renato Sanches: «Não quero voltar muito velho ao Benfica, quero ganhar títulos»

Renato Sanches saiu do Benfica campeão nacional no final de 2015/16 e acabou por ser transferido para o Bayern Munique. O campeão da Europa por Portugal em 2016 assumiu o desejo de voltar a vestir de águia ao peito com capacidade para ajudar o clube do coração.





"Já estive para voltar ao Benfica mais do que uma vez. Já o disse há pouco tempo. Gostaria de voltar. Neste momento não sei porque estou bem no clube onde estou, estou muito contente e as coisas estão a correr bem. Não é por estar a correr bem que digo que não voltaria agora ao Benfica. Se for o caso, nunca se sabe um dia destes. Não quero voltar muito velho ao Benfica, quero ganhar títulos. Não sei, logo se vê", frisou o agora jogador dos franceses do Lille, com um sorriso nos lábios.Gonçalo Guedes tem a mesma opinião do colega de profissão e amigo. "Todos aqui gostavam muito de voltar, se calhar não é o momento exato mas gostavam de voltar porque nos sentimos em casa, conseguimos estar com a nossa família na nossa zona de conforto e há uma diferença. Podemos jogar em qualquer clube, dar o máximo e a vida por esse clube. O Benfica é diferente porque é o clube do nosso coração, sentimos mesmo amor à camisola. É impossivel dizer o contrário e isso faz muita diferença", garantiu à BTV o jogador do Valencia.