Renovações de Salvio e Samaris ascenderam a 4 milhões em serviços de intermediação

A SAD do Benfica pagou mais de quatro milhões de euros em 2019 pelas renovações de Eduardo Salvio e Andreas Samaris. No documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, as águias revelam que o extremo que entretanto rumou ao Boca Juniors obrigou a um "investimento total de 2.936 milhares de euros, que engloba os encargos com serviços de intermediação e o prémio de assinatura".





Por seu turno, a prorrogação do vínculo do internacional grego, titular na vitória frente ao Portimonense (4-0), obrigou a um "investimento total de 1.180 milhares de euros, que engloba os encargos com serviços de intermediação".