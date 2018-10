Renzo Saravia, lateral-direito do Racing Avellaneda, 25 anos, foi ontem apontado ao Benfica pela imprensa argentina. De acordo com os diários locais, os emblema da Luz teve um elemento do departamento de prospeção no último embate do referido clube com o San Lorenzo, que os da casa venceram por 2-1, com Saravia titular. O internacional argentino terá igualmente emblemas de Itália, Espanha e Alemanha no seu encalce.