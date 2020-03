«Resiliência, união e capacidade organizativa serão imprescindíveis»: Benfica elogia resposta das Casas

O Benfica enalteceu esta segunda-feira a reação das suas casas oficiais às medidas adoptadas devido à pandemia de coronavírus. "Devemos ter todos um enorme orgulho nas Casas, Filiais e Delegações do Sport Lisboa e Benfica espalhadas por todo o mundo pela forma exigente e responsável como estão a gerir esta situação. Todos sabemos que depende de cada um de nós que, com atitudes responsáveis, possamos mitigar rapidamente a propagação do coronavírus de forma a podermos rapidamente voltar à normalidade", pode ler-se na nota publicada no site do clube.





Os encarnados destacam que estavam "já preparados para, nos dias de jogos, poder responder com forte responsabilidade", mas que a suspensão das competições facilitou."Com rapidez foram anulados treinos, jogos e iniciativas que levam semanalmente mais de 40 000 pessoas de todas as idades e nacionalidades às Casas e que participavam de forma profissional e lúdica nas mais de 40 modalidades que as Casas do Benfica proporcionam em todos os cantos e recantos do mundo", sublinha."Resiliência, união e forte capacidade organizativa serão, no futuro, imprescindíveis de forma a conseguirmos ultrapassar toda esta situação, pois outras dificuldades surgirão a médio prazo, como a subsistência e o funcionamento regular de todas as Casas, mas tenho a certeza de que, todos juntos, conseguiremos vencer todas estas batalhas", refere ainda."Agora é hora de nos protegermos e de nos apoiarmos.""Foi extraordinária a reação das Casas do Benfica.Devemos ter todos um enorme orgulho nas Casas, Filiais e Delegações do Sport Lisboa e Benfica espalhadas por todo o mundo pela forma exigente e responsável como estão a gerir esta situação.Todos sabemos que depende de cada um de nós que, com atitudes responsáveis, possamos mitigar rapidamente a propagação do coronavírus de forma a podermos rapidamente voltar à normalidade.É por isso de enaltecer, e realçar isso mesmo, a rápida reação de todos os dirigentes em todo o mundo na eficácia e colaboração para colocar em prática o plano definido pelo Sport Lisboa e Benfica e replicado também nas Casas do Benfica.Só uma estrutura organizada possibilita que, e em primeiro lugar, a comunicação flua com enorme rapidez e seja colocada em prática de forma imediata.Assim, realço que todos os Dirigentes das Casas do Benfica, sejam elas em localidades mais ou menos urbanas, em território nacional, na Europa, África, Américas, Ásia ou Oceânia, têm, sem dúvida, conseguido estar à altura e gerido de forma muito eficaz toda esta situação.Estávamos também já preparados para, nos dias de jogos, podermos responder com forte responsabilidade, mas com a suspensão das competições de Futebol e Modalidades foi mais fácil evitar o inevitável: a aglomeração de pessoas. Medida esta que abrandará a permanência de sócios e adeptos na procura dos serviços e produtos que, tal como no Estádio e Official Stores, também já estão disponíveis em quase oito dezenas de Casas.Com rapidez foram anulados treinos, jogos e iniciativas que levam semanalmente mais de 40 000 pessoas de todas as idades e nacionalidades às Casas e que participavam de forma profissional e lúdica nas mais de 40 modalidades que as Casas do Benfica proporcionam em todos os cantos e recantos do mundo.Resiliência, união e forte capacidade organizativa serão, no futuro, imprescindíveis de forma a conseguirmos ultrapassar toda esta situação, pois outras dificuldades surgirão a médio prazo, como a subsistência e o funcionamento regular de todas as Casas, mas tenho a certeza de que, todos juntos, conseguiremos vencer todas estas batalhas.Agora é hora de nos protegermos e de nos apoiarmos, e pensar que, só juntos, poderemos voltar a ter, como sempre, as Casas do Benfica, Todos os Dias Para Si!Domingos Almeida LimaVice-Presidente do Sport Lisboa e BenficaP.S.: A News Benfica continuará a ser publicada diariamente e passará a incluir um espaço dedicado à programação da BTV para conhecimento de todos os subscritores que nesta fase se encontram recolhidos em casa.