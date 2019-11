Responsável do Athletico Paranaense destaca veia goleadora de Yony González

Oliver Seitz, responsável da prospeção do Athletico Paranaense, destacou esta quarta-feira a veia goleadora de Yony González, extremo colombiano do Fluminense que o Benfica já garantiu para janeiro, na reabertura do mercado."O Yony González tem marcado muitos golos", afirmou o Seitz, à margem do World Scouting Congress, que decorre no Porto.O extremo, que assinou um pré-acordo com os encarnados válido para as próximas quatro temporadas e meia, é o melhor marcador da formação do Rio de Janeiro. Tem 16 golos em 57 jogos realizados este ano.