Responsável pelo scouting do Benfica no Brasil cessa funções por "clara discordância"

Francisco Oliveira, responsável pela prospeção do Benfica no Brasil, cessou, esta quarta-feira, funções com os encarnados por "clara discordância com a política de contratações do clube, nos últimos anos naquele país".





Num comunicado emitido, Francisco Oliveira afirmou que o seu trabalho tornou-se "nulo e prescindível", depois de ver "vários jogadores sem qualidade" a chegarem ao clube, mesmo com o seu "parecer negativo"."Depois de 14 anos em que desempenhou funções de scouting do SL Benfica no Brasil, Francisco Oliveira cessou, a seu pedido, funções em clara discordância com a política de contratações do clube, nos últimos anos, naquele país.Francisco Oliveira que a sua ligação ao SL Benfica já não tinha razão de ser, depois de ver vários jogadores, sem qualidade e, apesar do seu parecer negativo, terem chegado ao clube.Reconhecendo que o papel dos empresários e o interesse destes passou a prevalecer sobre a análise objetiva do valor dos jogadores, tornando o seu trabalho nulo e prescindível, entendeu terminar a ligação que tinha com o Benfica desde 1986."