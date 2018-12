Retoma nas costas de Jonas

A preponderância de Jonas na equipa do Benfica não é recente, mas ganhou ainda mais expressão nos últimos três jogos da equipa no campeonato, nos quais foi sempre decisivo. No terreno do Marítimo repetiu aquilo que já tinha feito na última jornada, frente ao V. Setúbal, e marcou o único golo da partida. Estes dois encontros vêm na sequência da receção ao Feirense, em que a equipa goleou, por 4-0, mas o brasileiro foi o responsável por abrir o marcador e, consequentemente, o caminho para a vitória. Contas feitas, o Pistolas desbloqueou as três jornadas de campeonato que se seguiram à goleada em Munique, que marcou a crise com (quase) queda da equipa técnica.Depois de um início de época atribulado, em que ficou fora das opções por questões físicas – o internacional brasileiro recuperou de uma lombalgia –, Jonas regressou a todo o gás e já apontou oito golos nos 12 jogos em que foi utilizado. Um verdadeiro bombeiro de serviço, que por esta hora vê difícil a conquista do troféu de melhor marcador da Liga.