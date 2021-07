Reunião por João Mário em Milão durou quase quatro horas

O jornalista italiano Gianluca di Marzio adianta que a reunião de Rui Costa e Rui Pedro Braz com elementos do Inter Milão, tendo em vista a transferência de João Mário para o Benfica, terá durado quase quatro horas.





De acordo com a referida informação, as indicações são positivas e nas próximas horas irão ser retomadas as conversações entre as duas partes.