Revista espanhola coloca Di María na rota da Luz

A revista espanhola ‘Don Balón’ adiantou ontem que o Benfica terá colocado... Di María na agenda de contratações para a próxima época. Segundo a dita publicação, o Paris Saint-Germain está aberto a ouvir propostas pelo internacional argentino, de 32 anos, quando este entra no seu último ano de ligação ao emblema francês.





E é neste contexto que, insiste o dito meio, os encarnados estarão a tentar posicionar-se para atacar um possível regresso do dianteiro à Luz. Di María, recorde-se, alinhou de águia ao peito entre 2007 e 2010, tendo sido vendido ao Real Madrid. Daí, saiu para o Man. United, a troco de 75 M€, tendo depois o PSG desembolsado 63 M€ pela chegada do criativo. Agora, à boleia do assédio a Cavani, a imprensa espanhola já fala até da possibilidade de a dupla voltar a juntar-se... mas no Benfica.