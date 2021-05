Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Revolta e frustração no balneário do Benfica após empate com o FC Porto Jogadores de rastos no final do clássico, com Grimaldo à cabeça. Águia pede ‘escusa’ de Artur Soares Dias





• Foto: Pedro Ferreira