Revolução à vista no Benfica: oportunidades para menos utilizados no jogo da Taça Com um ciclo complicado de jogos pela frente, Jorge Jesus deve descansar alguns dos habituais titulares





Gabriel deve voltar ao onze inicial, fazendo descansar Weigl

• Foto: José Reis/Movephoto