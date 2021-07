Ribeiro e Castro: «Se Rui Costa quiser ser presidente tem de ir a eleições»

Ribeiro e Castro, antigo dirigente do Benfica, está preocupado com o futuro imediato do clube e apelou aos atuais órgãos sociais que se reúnam em plenário e que convoquem eleições. O antigo vice-presidente dos encarnados admitiu que foi surpreendido pela detenção de Luís Filipe Vieira.





"Como sócio do Benfica e como cidadão fui surpreendido. Ainda que se soubesse que havia casos. Comentei recentemente que a derrota mais pesada que o clube tinha sofrido na última época desportiva tinha sido aquela audição parlamentar, que colocou o Benfica numa situação difícil. Mas obviamente não estava à espera e estou muito preocupado com esta situação", disse Ribeiro e Castro, à TVI."É indispensável que o Benfica 'parta para outra', os órgãos sociais que estão em funções e a administração da SAD têm mecanismos estatutários suficientes para suprir o impedimento do presidente, mas não têm condições para continuar como se nada estivesse a acontecer. Não vou pronunciar-me sobre o processo, mas são acusações sérias. Acredito na presunção da inocência mas conhecemos suficientemente este tipo de processos e sabemos que terão uma tramitação demorada, pelo que o Benfica não pode estar dependente desta circunstância, com notícias desagradáveis todos os dias", acrescentou.Por isso, deixou um alerta: "É urgente que os órgãos sociais convoquem um plenário para apreciar a situação em toda a sua extensão. O Benfica está abalado, as manchas tiram-se, o que é preciso é corrigir este abalo. O comunicado a dizer que o Benfica não é arguido não tranquiliza, porque algumas das notícias dizem que o Benfica e a SAD podem ter sido vítimas. Os benfiquistas têm de resolver, e depressa, a sua forma de funcionamento. É preciso que os dirigentes e os sócios percebam que não estão todos os dias sob o peso de um processo. Parece incontornável que o Benfica vá para eleições. Os benfiquistas gostariam de ver os órgãos sociais reconhecerem em plenário que não têm condições para continuar, que o Benfica merece uma direção na plenitude do seu mandado e isso só pode ser devolvido numa crise destas através de eleições. Sem zaragatas, pensando nos interesses do Benfica.""É preciso separar o processo do Benfica, até para que as pessoas que estão no processo possam concentrar-se na sua própria defesa. As eleições devem realizar-se tão breve quanto possível, mas também dando o tempo necessário para que as equipas candidatas tenham tempo para se preparar, para apresentar listas", prosseguiu.Ribeiro e Castro até admite que Rui Costa possa ser o próximo presidente, mas considera que o antigo futebolista tem de ser sufragado. "É um benfiquista muito estimado. Ele é o vice-presidente que substitui o presidente, se quiser ser presidente tem de formar a sua equipa e ir a eleições. Para ser presidente do Benfica na plenitude das suas capacidades tem de ser eleito."