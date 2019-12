Ricardo Araújo Pereira e o Benfica: «Espero que joguem os que devem jogar na Liga dos Campeões»

Fervoroso adepto do Benfica, Ricardo Araújo Pereira aproveitou a presença na Taça de Portugal de Kickboxing e Muaythai para comentar o atual momento da equipa do conjunto encarnado.





O humorista começou por falar do triunfo desta sexta-feira sobre o Boavista. "Foi uma boa vitória. Vim para São João da Madeira a ouvir o relato da primeira parte e vi a segunda parte do jogo. Ainda tremi um pouco quando eles empataram, mas ganhámos e isso é que interessa", afirmou.Ricardo Araújo Pereira continuou perspetivando o embate de terça-feira com o Zenit, para a Liga dos Campeões: "A Liga dos Campeões está a ser muito difícil para nós. Espero que joguem os que devem jogar na Liga dos Campeões frente ao Zenit. Acho que é uma chatice a forma como o clube encarou para a Taça da Liga, para mim o Benfica tem de entrar em todos os jogos para ganhar. Há coisas que não percebo, mas também sou um adepto. Não percebi por que razão o Pizzi falhou tantos jogos da Liga dos Campeões, quando é um jogador decisivo. Não percebi porque é que vários jovens que mal jogam na equipa B jogaram na Liga dos Campeões, isso é muito estranho para mim, que sou um mero adepto. Às tantas faz sentido e sou eu que não percebo. Tenho pena, a prioridade é o campeonato, mas nós queremos "varrer" tudo, é para isso que o Benfica foi criado".