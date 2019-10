Ricardo Araújo Pereira: «Espero que Vieira faça alguma coisa, não quero que André Ventura faça nada»

Ricardo Araújo Pereira esclareceu por que motivo foi um dos signatários da carta aberta enviada ontem ao 'Expresso', onde um grupo de notáveis do Benfica mostrou "indignação" por André Ventura "ter usado o Benfica para criar uma persona política". No 'Governo Sombra', da TVI24, o humorista deixou claro que espera que as águias tomem uma posição oficial relativamente a este tema e rebateu as críticas ao conteúdo da carta."Aquilo que espero é que Luís Filipe Vieira faça alguma coisa, não quero que André Ventura faça nada. Sou contra falar de André Ventura, há uma espécie de histeria injustificada em torno dele, não por ele ser uma pessoa sensata, é o contrário, é porque ele não vale isso. Vale a carta aberta porque é um assunto importante. As reações a essa carta... quando me telefonaram para saber se assinava, disse logo que sim. As reações são de três tipos, as dos sonsinhos, dos parvinhos e de Pedro Marques Lopes, que acumula essas e outras características. Os sonsinhos dizem 'então mas o Benfica tem responsabilidade nisto?' Tem. Só uma pessoa muito ingénua é que não sabe que não há nenhum destes comentadores que não esteja lá com aprovação ou apoio dos clubes", vincou o conhecido adepto das águias no programa.Araújo Pereira deixou claro que este é um pedido muito válido: "O que peço é que o Benfica faça uma demarcação relativamente a André Ventura e a outros comentadores, que é devida há muito tempo. Depois os parvinhos dizem 'e a liberdade de expressão?' Eu pedir ao Benfica que se demarque, sendo que toda a gente sabe que aquele homem está ali porque o Benfica quis e se calhar até apoia, como qualquer clube... pedir isto belisca a liberdade de expressão de alguém? Não vejo onde..."Relativamente a Pedro Marques Lopes, comentador afeto ao FC Porto na SIC Notícias que acusou RAP de só agora falar de Ventura, o humorista respondeu: "Mas é a primeira vez que o critico e falo da sua associação ao Benfica? Sei que Pedro Marques Lopes não critica Pinto da Costa, é amigo, também porque sobre Pinto da Costa nunca penderam nenhumas suspeitas..."