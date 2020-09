Ricardo Araújo Pereira: «Que não cometa ilegalidades mas também que não seja passarinho»

João Noronha Lopes respondeu ontem a várias perguntas de adeptos do Benfica via internet. O candidato à presidência, que teve o humorista Ricardo Araújo Pereira ao seu lado, condenou a mudança brusca de estratégia no clube. "Passámos do 8 ao 80, de um projeto na formação para algo pensado a dois anos. Nós queremos dar tempo aos jovens e fazer compras cirúrgicas que equilibrem o modelo", vincou o empresário no programa Camarote Presidencial, garantindo estar preparado para o que vai encontrar no futebol português.





Ricardo Araújo Pereira foi o outro interlocutor da conversa com os benfiquistas em direto da sede de candidatura de Noronha Lopes. O humorista e apoiante do antigo vice-presidente do clube nas eleições de outubro tentou traduzir, com piada à mistura, uma das perguntas feitas na plataforma Zoom, vista por mais de 20 mil pessoas. "Os benfiquistas exigem-lhe que não cometa ilegalidades mas também exigem que não seja passarinho. Os benfiquistas receiam que Noronha seja demasiado tenrinho", disse Araújo Pereira, precedendo a resposta do empresário. Sobre um futuro lugar no Benfica, Araújo Pereira voltou a brincar: "Sou um mero apoiante. Não ia conspurcar a lista pertencendo à mesma".