Ricardo Gomes: «Chalana? Nunca tinha visto um jogador com tanto domínio de bola»

Ricardo Gomes chefou ao Benfica em 1988, proveniente do Fluminense, pela mão do empresário Manuel Barbosa e explicou a sua surpresa quando se deparou com Fernando Chalana.





"Tínhamos uma equipa fortíssima. No primeiro treino que fazemos no segundo campo do Estádio da Luz, eu vejo pela primeira vez o Chalana com a posse de bola. Eu nunca tinha visto um jogador com tanto domínio de bola e de espaço em posse de bola. Perguntei ao Silvino se era verdade. 'O que é isto?', pergunto eu. Tínhamos o Diamantino, o Valdo... Era uma grande equipa naquela temporada, antes de irmos à final da Taça dos Campeões com o PSV Eindhoven. Ficava mais fácil para nós [lá atrás] porque estávamos sempre com a bola", vincou em conversa com o 'Benfica Independente', vincando o porquê das águias sofreram tão poucos golos e lembrando que "o Benfica só defendeu contra o FC Porto nas Antas" na época de estreia."Era muito fácil jogar no Benfica, todos estavam em movimento", vincou, assumindo que "houve relaxamento" na final da Taça da Portugal de 1988/89, perdida frente ao Belenenses. "O objetivo era recuperar o campeonato. Foi um acidente de percurso que acontece", afirmou o antigo central, hoje com 55 anos, que representou os encarnados durante quatro temporadas.O segundo jogo da meia-final da Taça dos Campeões de 1989/90 foi há quase 30 anos. Contudo, Ricardo Gomes lembra a insistência de Vata a dizer que havia "marcado com o ombro" e um pormenor curioso em relação a Mozer, antigo colega de equipa no Benfica e que então representava o Marselha. "Demorei um ano para voltar a falar com ele", disse, entre risos, lamentando que o Benfica tenha perdido a final para o AC Milan (1-0) num momento em que "não havia domínio de nenhuma equipa".