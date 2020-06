Ricardo Martins Pereira: «O Benfica tem de começar urgentemente a mudar»

View this post on Instagram

Enta~o e hoje vamos apedrejar mais um autocarro, vamos ameac¸ar outros jogadores nas suas casas, vamos lanc¸ar insultos para o ar, culpar o treinador, culpar os jogadores, culpar o presidente ou, por outro lado, vamos comec¸ar a juntar ideias para debatermos, com seriedade, o futuro do Benfica? Muita coisa esta´ mal no nosso clube, e na~o esta´ mal agora, que empata´mos dois jogos. Na~o esta´ mal agora que desperdic¸a´mos oito pontos de vantagem. Ha´ muita coisa que ja´ esta´ mal ha´ muitos anos mas que tem sido periodicamente disfarc¸ada com resultados desportivos. As bolas entram, os campeonatos ganham-se, ningue´m quer saber, esta´ tudo bem. Na~o esta´. O Benfica tem de comec¸ar urgentemente a mudar. E na~o e´ a mudar de treinador, de defesas ou avanc¸ados. E´ a mudar a sua forma de pensar e de trabalhar, as suas prioridades e conceitos. Se este caminho atual nos levou a alguns ti´tulos nacionais, a algumas transfere^ncias miliona´rias, nos deixou os cofres compostos, tambe´m deixou o nome Benfica sujo em processos na justic¸a, tambe´m deixou o nome da instituic¸a~o Benfica associada ao crime e a` corrupc¸a~o, que na~o precisa de ser provada para que viva de´cadas na cabec¸a das pessoas. Agora, este caminho levou-nos tambe´m a um plantel mediano, um treinador mediano e a resultados medianos. Este caminho na~o esta´ a resultar. E´ preciso que os Benfiquistas se unam e, democraticamente, contribuam com ideias para um novo Benfica. E isso na~o muda se, como espero e acredito, conseguirmos dar a volta e sagrar-nos bi-campeo~es. A mudanc¸a ja´ comec¸ou.