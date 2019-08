Ricardo Matos deixa Benfica 12 anos depois e ruma a Itália: «Era um menino com um sonho»

Ricardo Matos deixa o Benfica em definitivo ao cabo de 12 anos para rumar aos italianos do Ascoli, da Série B daquele país, aproveitando para se despedir e agradecer através da conta pessoal de Instagram.





"Ao fim de 12 anos chegou o momento de me despedir daquela que foi a "familia" que me acolheu quando eu era apenas um menino com um sonho. Aquela que me proporcionou momentos muito bons e outros menos bons, fazendo de mim um melhor jogador mas acima de tudo uma melhor pessoa... E por isso não poderia deixar de agradecer publicamente a todas as pessoas que ao longo destes anos me acompanharam e ajudaram neste trajeto. Sai comigo o papel de jogador, no entanto o benfiquismo permanecerá para sempre... Muito obrigado por tudo", vincou o avançado de apenas 19 anos que passou por todos os escalões dos encarnados até à equipa de sub-23.