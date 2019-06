Ricardo Soares: «Chiquinho está mais do que preparado para a exigência»

Ricardo Soares treinou Chiquinho na Académica e analisou-o assim:





"É um jogador diferente do Pizzi, um condutor de bola, mas o Chiquinho tem mais capacidade nesse aspeto e também na criação e no um contra um. O Pizzi tem melhor definição de passe, com cruzamento mais refinado. O Chiquinho pode jogar na ala esquerda, direita ou como um dos dois médios, na posição em que chegou a jogar o Gabriel, depois o Samaris. Tem uma capacidade imensa, como vimos na Académica e confirmámos no Moreirense. Está mais do que preparado para o Benfica, para exigência e dimensão do clube. O Benfica agiu bem. Não o dispensou, colocou-o noutro lado para que crescesse."