O River Plate está a negociar a transferência de Marcelo Saracchi para o Leipzig por 11 milhões de euros.



O 'TyC Sports' noticia que o River Plate entrou nas últimas horas na corrida por Lucas Olaza, jogador que tem sido associado ao Benfica, perante a venda iminente de Marcelo Saracchi ao Leipzig.De acordo com a mesma fonte, o Benfica está disposto a dar 5 milhões de euros pelo lateral de 23 anos do Talleres. A oferta do River Plate pode contudo desviar o jogador, que terá ficado agradado com o interesse do gigante argentino.