Rodolfo Landim: «Jorge Jesus não me passou nada»

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, garantiu que Jorge Jesus vai estar na segunda-feira no Rio de Janeiro a dar o treino à equipa brasileira. Isto numa altura em que se fala da possibilidade de o treinador português rumar a Lisboa no final desta semana para acertar a transferência para o Benfica.





Despedida? Abraço sentido entre Gabigol e Jorge Jesus no final do jogo



"Na segunda-feira ele estará a treinar a equipa. É isso que está marcado. Todos estão dispensados hoje (quarta-feira) e treinarão na segunda-feira. Estamos a contar com ele lá na segunda-feira, foi o que eu falei agora com ele no balneário. Todos têm direito, ganharam um título. Vamos dar uns dias de folga", disse o líder máximo do Mengão após a conquista do Estadual Carioca Landim esteve à conversa com Jesus mas garantiu que o técnico não lhe comunicou qualquer proposta: "Reunião com Jesus? Não. Só falámos sobre quando vamos começar a treinar de novo. Foi falado dar a folga e apresentar-se novamente. De vez em quando falo com ele. Ele trabalha no Flamengo e eu sou presidente do clube. Ele não passou nada (sobre proposta de outro clube), claro que não."