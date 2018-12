Rodrigo Dourado apontado ao Benfica

Rodrigo Dourado foi ontem apontado ao Benfica na imprensa brasileira, mas ao que Record apurou, o clube da Luz não deverá fazer nenhuma proposta pelo médio e 24 anos. As águias terão observado aquele que foi considerado o melhor médio defensivo do último Brasileirão, mas não houve qualquer abordagem junto dos responsáveis do Internacional de Porto Alegre para aferir as condições de uma possível trabsferência. De acordo com o portal 'GloboEsporte', a equipa brasileira pretende segurar o jogador de 24 anos para a próxima época, mas já sabe que será difícil, pois há já vários emblemas europeus atentos.E ingressar no futebol do velho continente é mesmo um dos objetivos de Rodrigo Dourado. "Eu tenho o sonho e jogar na Europa, mas isso irá acontecer na hora certa. Estou há 12 anos no Inter, onde sou muito feliz. Vamos esperar para definir isso", revelou o jogador antes de ir de férias.