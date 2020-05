Rodrigo: «O meu golo mais simbólico foi o do Benfica-FC Porto»

Rodrigo Moreno mantém-se no Valencia desde que deixou o Benfica no verão de 2014, numa transferência de 30 milhões de euros. O internacional espanhol recordou os tempos de águia ao peito no início da carreira como futebolista e elegeu o "golo mais simbólico".





"O mais simbólico e que as pessoas se lembram - cruzo-me com muitos portugueses por esse Mundo fora - foi o golo do Benfica-FC Porto. Por ter sido contra o FC Porto e por ter sido na semana em que morreu o Eusébio. Para mim o golo mais bonito que fiz foi frente ao Basileia, na Liga dos Campeões. Foi um arremesso lateral, houve um disputa área, a bola sobrou para o Gaitán que deu para mim de cabeça. Consegui chutar de três dedos e a bola entrou no angulo. Para o meu gosto, este foi o golo mais bonito", reiterou, lembrando o golo no clássico de 2013/14 na Luz, em declarações à BTV.O futebolista, de 28 anos, recordou ainda outros bons momentos com a camisola do Benfica. "O jogo mais especial foi o Benfica-FC Porto por tudo o que falámos aqui ao longo da entrevista, pelo simbolismo, o facto de a vitória nos ter permitido alcançar a liderança e a partir daí conquistar o campeonato depois de tudo o que tinha acontecido. Recordo as duas finais da Liga Europa apesar de não as termos ganho. Todos os jogadores sonham disputar uma final de uma prova europeia. Faz parte da aprendizagem. Recordo a Taça de Portugal que conquistámos contra o Rio Ave, o jogo do título de 2013/14 frente ao Olhanense. Foi bonito", declarou Rodrigo.