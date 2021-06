Rodrigo Pinho apresentado no Benfica: «Podia ter acontecido mais cedo mas talvez não estivesse tão preparado»

Rodrigo Pinho foi esta quinta-feira apresentado como novo reforço do Benfica. O avançado brasileiro foi ontem oficializado com um contrato válido até 2026 e hoje conheceu os cantos à sua 'nova casa'. Em declarações à 'BTV', o ex-Marítimo não escondeu o entusiasmo pelo passo dado na carreira, considerando que a sua chegada ao clube da Luz poderia ter acontecido "mais cedo".

"Estou muito feliz, muito motivado. É um sonho que se realiza, um sonho que é meu e de toda a minha família. Trabalhei muito por este momento. Agora é aproveitar a oportunidade, retribuir a confiança depositada em mim e marcar muitos golos com esta camisola. Vou dar a minha vida pelo clube e espero marcar muitos golos", começou por dizer Rodrigo Pinho, em declarações citadas pelo site oficial das águias.

Chegada às águias

"É o grande salto na minha carreira. Ficamos com aquele pensamento de que talvez pudesse ter acontecido mais cedo, mas talvez eu não estivesse tão preparado como estou hoje em todos os níveis – tático, técnico, psicológico e físico. Temos a pré-época inteira pela frente para atingir a minha melhor forma física e para que possamos fazer uma grande época."

A imagem que tem do clube e as mensagens dos adeptos encarnados

"O Benfica é um gigante! Já deu para sentir bastante o poder da massa associativa. Todo o carinho que tenho recebido pelas mensagens... isso também dá para ver o tamanho do clube, que é gigante! Estou muito feliz."

O seu perfil como ponta-de-lança

"Considero-me um ponta de lança técnico, também gosto de sair da área e participar na construção das jogadas atrás dos médios adversários. Considero a minha finalização um ponto forte, principalmente com o pé esquerdo. Agora é adaptar-me o mais rápido possível às ideias do míster, aos meus novos companheiros, para que juntos possamos fazer uma grande época", concluiu.