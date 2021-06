Rodrigo Pinho operado com sucesso

A operação de Rodrigo Pinho ao joelho esquerdo decorreu ontem à tarde em Lisboa e foi bem-sucedida. O avançado brasileiro, que celebrou 30 anos no domingo, foi submetido a uma artroscopia, para debelar a um problema que o afastou da fase final da última temporada.

A recuperação deverá demorar duas semanas, podendo Pinho estar a postos para o arranque da pré-época – o primeiro treino está marcado para 28 de junho. O avançado, que está vinculado ao Marítimo até final do mês, deverá, contudo, levar a cabo a recuperação no Benfica Campus, sob observação atenta do corpo médico dos encarnados. Pinho tem um contrato de cinco anos à sua espera.

O clube da Luz, recorde-se, equacionou levar a cabo um tratamento conservador, sem recorrer a uma operação, mas os resultados dos exames não foram satisfatórios.