Rodrigo Pires assina contrato de formação com o Benfica

Rodrigo Pires, médio de apenas 14 anos, assinou esta sexta-feira um contrato de formação com o Benfica. Em nota publicada no sítio oficial na Internet das águias, o clube informou o novo vínculo com o iniciado sub-15 que já leva quatro temporadas de águia ao peito.





Na última temporada, o médio esteve presente em 16 jogos da formação sub-14 do Benfica.