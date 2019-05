Roma atira-se a Vlachodimos

A Roma está interessada em Vlachodimos. A informação foi ontem avançada pelo diário italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, que deu conta da saída de dois dos atuais guarda-redes do plantel do clube transalpino: Robin Olsen e Antonio Mirante. Ora, segundo o referido jornal, a ideia dos responsáveis giallorossi é contratar um elemento com estatuto de titular, sendo que o camisola 99 encarnado é visto com bons olhos. No entanto, a Roma estará já de pé atrás com o preço pedido pela SAD benfiquista para libertar o guarda-redes: 20 milhões de euros. Contratado no último verão ao Panathinaikos, Vlachodimos tem contrato até 2023 e vê o Benfica ir buscar já também um reforço de nomeada para a baliza.