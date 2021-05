Roma pensa em Vinícius

Carlos Vinícius está na agenda da Roma para a próxima época. De acordo com a ‘La Gazzetta Dello Sport’, os responsáveis italianos, ainda sem saberem se Dzeko continua, pensam no avançado brasileiro, que é representado por Jorge Mendes. O superagente vai colaborar na construção do plantel de José Mourinho em 2021/22. Vinícius, de 26 anos, foi emprestado ao Tottenham, no início da época. O avançado foi orientado por Mourinho na formação de Londres. De acordo com a imprensa inglesa, os spurs vão devolvê-lo ao Benfica.