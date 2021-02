Roma também é hipótese para receber duelo entre Benfica e Arsenal

Para lá da hipótese adiantada esta segunda-feira por Record, com a Grécia a surgir como forte candidata para receber o encontro da Liga Europa entre Benfica e Arsenal, a imprensa italiana adianta esta segunda-feira que também o Estádio Olímpico de Roma está entre os possíveis palcos para o encontro entre as duas equipas, referente à primeira mão dos 16-avos-de-final, marcado para o dia 18 deste mês. De acordo com a Sky Sport, Roma é apenas possibilidade precisamente para o encontro da primeira mão, já que na semana seguinte o estádio estará ocupado pelo duelo entre a equipa de Paulo Fonseca e o Sp. Braga.





Lembre-se que a necessidade de ser encontrado um estádio alternativo para a disputa desta partida se deve ao facto de o governo britânico ter imposto a proibição de voos com origem em Portugal na sequência do agravamento da pandemia de Covid-19.