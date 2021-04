Roma tenta levar diretor da prospeção do futebol profissional do Benfica

A Roma, que tem Tiago Pinto como diretor-geral, quer levar da Luz o diretor da prospeção do futebol profissional do Benfica, Pedro Ferreira. O dito responsável do clube italiano já falou com Luís Filipe Vieira nesse sentido, mas o presidente encarnado não pretende libertar Ferreira, pelo que esta mudança não se afigura fácil.