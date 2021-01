Koeman e o possível regresso de Todibo: «É jogador do Barcelona, mas não conto com ele»

Jean-Clair Todibo pode ter contrato com o Barcelona até 2023, mas parece claro que com Ronald Koeman dificilmente terá chances para sequer se mostrar. Este sábado, na antevisão ao duelo com o Athletic Bilbao, o técnico holandês foi questionado sobre o francês, atualmente cedido ao Benfica, e sobre a possibilidade de se 'recuperado' no imediato para fazer face aos problemas na defesa do Barça e a sua resposta diz tudo.





"É jogador do Barcelona, mas não vou contar com ele", disse o treinador dos catalães, que continua a insistir para tentar garantir no imediato um defesa central, no caso Eric García, do Manchester City.