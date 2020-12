Ronald Koeman: «Todibo voltar em janeiro ao Barcelona? Não falámos sobre isso»

Jean-Clair Todibo foi reforço de última hora do Benfica no mercado de verão mas ainda não somou qualquer minuto pelas águias. Com constantes problemas físicos, o central francês não tem tido vida fácil na Luz e já se falou no seu regresso ao Barcelona na próxima janela de transferências. Contudo, Ronald Koeman não quis aprofundar o tema.





"Não sei se é verdade a possiblidade de voltar em janeiro. Não falámos desse assunto", limitou-se a dizer o treinador dos catalães esta terça-feira, na conferência de antevisão ao jogo com o Ferencváros.