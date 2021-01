Ronaldo Camará considerado o quarto melhor talento sub-17 do Mundo

Ronaldo Camará foi considerado o quarto melhor talento sub-17 a nível mundial. Numa votação levada a cabo pelo site Football Talent Scout através do Twitter, o médio português do Benfica, de apenas 17 anos, recolheu 14 por cento dos votos. O jovem prodígio tem contrato profissional com as águias até junho de 2022 e esta temporada já foi chamado à equipa principal por Jorge Jesus.





Wonderkid of the Year 2020.



The best U-17 player in world football.



FINAL! — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) December 31, 2020

Com 39,9 por cento dos votos, o primeiro posto foi arrebatado pelo brasileiro Kayky, avançado do Fluminense de 17 anos conhecido também como o 'Neymar canhoto'. No segundo lugar, ficou o inglês Jude Bellingham, contratado pelo Borussia Dortmund no último defeso ao Birmingham e que conta 20 encontros oficiais na equipa principal esta temporada.Em terceiro, conta-se outro futebolista do Borussia Dortmund: Youssoufa Moukoko, alemão de 16 anos, o mais jovem de sempre a jogar na Bundesliga e na Liga dos Campeões.Ao todo, a votação reuniu 15.204 votos.