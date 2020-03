Ronaldo Camará destaca Morato e Bernardo como os mais promissores do Seixal

Ronaldo Camará tem somente 17 anos mas esta época já se estreou pela equipa B do Benfica. Na hora de destacar o mais prometedor jogador das águias, o médio português apontou dois nomes. "O Morato num futuro próximo vai integrar a equipa principal do Benfica. Entre os formados no Seixal, o Paulo Bernardo é um jogador de grande qualidade, com uma leitura de jogo e uma inteligência bem acima da média", reiterou em entrevista ao portal Joueurspt.

Camará, que tem Ronaldinho como ídolo, assumiu que a posição 10 é a sua preferida por poder "explorar os pontos mais fortes", e ainda que fará "todos os possíveis para um dia jogar no Estádio da Luz" pela equipa principal.

O médio, que trocou o Sporting pelo Benfica aos 12 anos por ser "o melhor clube para prosseguir a formação", tem um objetivo bem definido para a UEFA Youth League. "É claro que queremos ganhar a prova. É uma aposta ambiciosa do clube que merece ver a competição de forma a mostrar toda a qualidade da formação do Seixal. Conquistar a UEFA Youth League seria a cereja no topo do bolo", sublinhou Camará, com contrato assinado até junho de 2022 e "apenas focado no Benfica e em progredir no clube".