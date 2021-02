Benfica encosta Ronaldo Camará: impedido de treinar e jogar se não chegar a acordo

A direção benfiquista decidiu encostar Ronaldo Camará, jogador da equipa B, devido a dificuldades na renovação de contrato, que expira em 2022. O jovem, que tem sido apontado como um dos elementos mais promissores do futebol português, ficou a saber que está impedido de treinar e de jogar com a camisola do Benfica se não chegar a acordo com as águias. Este é um cenário que se repete, pois também Csoboth foi afastado pelos mesmos motivos.





Em 2020/21, Ronaldo Camará conta 12 jogos e dois golos na equipa B a que junta outras duas partidas e mais um golo pelos sub-23 encarnados.