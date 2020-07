"Roubaram nosso ouro e agora nosso técnico": adeptos do Flamengo atacam Benfica nas redes por causa de Jesus

A tempestade provocada pela mudança de Jorge Jesus do Flamengo para o Benfica está a ser vivida de forma intensa nas redes sociais. No Twitter o treinador é tendência em Portugal e Brasil e agora está a começar a revelar-se um outro fenómeno - a invasão dos adeptos do clube brasileiro às redes encarnadas.

No Facebook do Benfica, por exemplo, uma notícia sobre a renovação de contrato do voleibolista Zelão já leva mais de 260 comentários e nenhum deles é sobre a modalidade. A grande maioria dos comentários é feita por adeptos do Flamengo, versam sobre Jesus e alguns deles deixam críticas e insultos ao clube da Luz, gerando-se aqui e ali alguns focos de discussão.

"Flamengo é muito maior que esse time de 3 prateleira de Portugal!", "Benfica seu ruim tirou o Jorge Jesus do Flamengo. Benfica é time pequeno" e "Benfica tem Mundial?" são algumas das provocações no Facebook.

Já no Instagram, quem pagou as 'favas' foi Rúben Dias. A última publicação feita foi sobre o central, destacado como melhor em campo frente ao V. Guimarães, e também já começou a ser 'atacada' pelos flamenguistas.

"Roubaram nosso ouro e agora querem roubar nosso técnico", é uma das mais 'inspiradas.

