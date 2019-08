Roulottes de venda ambulante perto do Estádio da Luz terão nova localização

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica anunciou, esta quarta-feira, juntamente com a PSP, Polícia Municipal de Lisboa, moradores da área adjacente ao Estádio da Luz e comerciantes, a alteração das habituais roulottes de venda ambulante nos dias de jogos/eventos no Estádio da Luz.Em comunicado oficial publicado no Facebook, a autarquia revela que a decisão foi tomada a pensada de forma a "garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos, moradores, vendedores e adeptos". As roulottes de venda ambulante passarão agora a localizar-se numa zona de estacionamento, sem qualquer zona residencial, junto ao Museu Nacional da Música."Com o início da época desportiva 2019/2020 a ocorrer já no próximo dia 10 de agosto, que na nossa Freguesia tem especial incidência nas imediações do Estádio do Sport Lisboa e Benfica, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, juntamente com a PSP, com a Policia Municipal de Lisboa, moradores das artérias adjacentes ao Estádio da Luz e comerciantes, decidiu alterar a localização onde até aqui se encontravam estacionadas as roulottes de venda ambulante em dias de jogos/eventos no Estádio da Luz.Esta alteração promovida pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, teve como principal objetivo garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos, moradores, vendedores e adeptos permitindo assim uma coabitação o mais harmoniosa possível para todos os envolvidos.Deste modo, a Junta de Freguesia informa que em dias de jogos/eventos no Estádio da Luz, irão passar a ocorrer condicionamentos de transito na Rua Ernâni Lopes, na saída para a Rua João de Freitas Branco, junto ao Museu Nacional da Música, uma zona de estacionamento e sem qualquer zona residencial nas suas imediações e onde passarão a estar localizadas as roulottes de venda ambulante.Nos locais onde até aqui se encontravam a operar as referidas roulottes, Rua João de Freitas Branco e Rua António Alçada Batista, não será mais permitido qualquer tipo de venda ambulante.Nos dias de jogos/eventos, as alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local pelas autoridades policiais conforme o mapa em anexo."