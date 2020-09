Rúben apoiou Vertonghen

Jan Vertonghen arrancou a aventura no Benfica com o pé esquerdo, dado que além da derrota na Grécia e consequente eliminação da Liga dos Campeões, o reforço acabou por estar ligado ao primeiro golo do PAOK, ‘repartido’ com Giannoulis. Nos minutos que se seguiram, e até final do jogo, o central ainda tentou remar contra a maré. Contudo, quando a derrota das águias foi consumada, o internacional belga não escondeu a deceção com o sucedido. Com efeito, após o apito final de Felix Brych, Vertonghen ficou imóvel no relvado, de cócoras e de semblante carregado, que ainda tentou disfarçar ao colocar a mão na cara. Ainda assim, o defesa esteve somente breves momentos sozinho, dado que Rúben Dias apercebeu-se do desalento do companheiro no eixo e foi lesto a prestar-lhe apoio.