Rúben Dias e o novo vínculo: «A minha cabeça esteve sempre onde tinha de estar»

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, acom o defesa Rúben Dias. O internacional português, de 22 anos, vê o seu contrato prolongar-se com as águias até 2024 e a cláusula de rescisãoNa reação à assinatura do novo contrato com os encarnados, o internacional português assumiu ter estado sempre "muito tranquilo" em torno da renovação com o clube, afirmando que este é o momento para mostrar toda a sua qualidade, num momento de responsabilidade acrescida."Ao longo deste tempo sempre estive tranquilo, tal como o Clube. Hoje em dia muito se fala, mas pouco é verdade. A minha cabeça esteve sempre onde tinha de estar. Com o tempo, e fazendo muito sentido para mim e para o clube, chegámos a este acordo. Estou muito feliz", afirmou o defesa em declarações à BTV."Neste momento a responsabilidade aumenta para um patamar onde nunca tinha estado. Todo o tempo de formação no clube foi uma preparação para chegar aqui. Agora é pôr em prática tudo aquilo que fui desenvolvendo ao longo dos anos, mostrar quem eu sou e fazer tudo, como sempre fiz, por esta casa.""Sem dúvida que sim, o fator muito importante numa equipa que quer vencer. Toda a equipa defende, quando corre mal não assumir e quando corre bem assumir tudo para nós. As contas fazem-se no final.""Um jogo importantíssimo para nós, queremos marcar a nossa presença e saber virar a página no momento certo. Estamos totalmente focados no campeonato.""É, ao fim ao cabo, um pouco a minha forma de estar. Trabalho para mim e para o clube que me da todas as condições, o meu trabalho é a minha obra de arte, a forma de inspirar os mais pequenos. Espero continuar a inspirá-los o máximo possível", finalizou.