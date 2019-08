Rúben Dias aborda o futuro: «Estou focado»

Em entrevista à SportTV, Rúben Dias abordou o seu futuro, garantindo que está focado no Benfica, independentemente do que acontecer."A este nível, havendo qualidade e sendo isso assumido pelas pessoas dentro do futebol, é sempre normal que se fale e especule. Lido com essa situação de uma forma normal. Estou focado onde estou, hei-de estar sempre focado onde estiver", referiu o central, que tem sido ligado a clubes como o Manchester United e Real Madrid."Tenho contrato até 2024 e todos sabemos que não são os anos que impedem de haver uma renovação ou não. Podem acontecer a qualquer momento. Não é algo que me esteja a fazer qualquer tipo de confusão porque tenho contrato. Estou focado", acrescentou.O defesa, de resto, vê a sua evolução de forma natural. "As coisas não estão a acontecer nada depressa. Antes era mais difícil ter um início tão positivo porque as oportunidades não eram tantas. Dado o contexto de hoje, até está a ser bastante natural, as coisas estão a acontecer nos seus timings. Tenho 22 anos e ainda sou novo mas não tenho 17. Dado o contexto e o panorama de hoje, as coisas têm acontecido de uma forma natural", frisou o internacional português, que, na mesma entrevista, mostrou-se feliz com a vitória na Supertaça O central falou ainda da parceria com Ferro. "Está a correr bem. Este jogo [frente ao Sporting] foi prova disso". Já a nível coletivo, Rúben Dias destacou o bom início de temporada. "As pessoas já estavam a sentir essa confiança com a International Champions Cup, mas é sempre relativo. A pre-época é para testar e falhar. Ganhar é sempre bom e demonstrativo da força mas é sempre bom chegar ao contexto oficial e ter este resultado. É um inicio muito confiança", salientou o defesa, que escolheu Lewandowski como um dos avançados mais difíceis que encontrou.