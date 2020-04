Rúben Dias agrada a Barcelona e Manchester City

Rúben Dias surgiu ontem ligado a dois ‘tubarões’: Barcelona e Manchester City. Primeiro, foi a publicação ‘Don Balón’ a escrever que o internacional português foi oferecido aos catalães pelo agente Jorge Mendes como uma oportunidade de mercado, face à iminente saída do campeão do Mundo, Samuel Umtiti.

Por outro lado, estaria também Pep Guardiola interessado no defesa-central, que está blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros – e não 80 M€, como surge referido pela dita publicação espanhola. De acordo com o ‘Bleacher Report’, o técnico do Manchester City inclui o defesa, de 22 anos, numa lista de alvos para a defesa que engloba também Caglar Söyüncü, do Leicester City, e Kalidou Koulibaly, do Nápoles.

O defesa formado no Benfica, e com vínculo até 2024, foi ontem alvo de elogios do colega de equipa, Alejandro Grimaldo: "Ele é muito poderoso, dá muita segurança a mim e à defesa. Ele tem tudo para triunfar. Centrais assim não há muitos", vincou o lateral-esquerdo, que também não fecha a porta a uma saída da Luz [ver peça principal].

De resto, tal como o nosso jornal adiantou oportunamente, a ideia de Luís Filipe Vieira passa por resistir às vendas com preços em baixa, como se prevê que aconteça nas próximas janelas, face à pandemia.