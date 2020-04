Rúben Dias agradece aos profissionais de saúde e forças de segurança

Rúben Dias agradeceu a quem estado na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus numa mensagem em vídeo difundida pelos encarnados.





"Gostava de enviar esta mensagem para todos os profissionais de saude e para todas as forças de segurança pública. Neste momento difícil não podem estar em casa com as suas famílias para que nós possamos estar nas nossas, em segurança e com saúde. A todos vós, um sincero obrigado", reiterou o central português do Benfica através da plataforma BPlay.