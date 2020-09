Rúben Dias capitão do Benfica mesmo com André Almeida e Pizzi em campo

Rúben Dias vai ser o capitão do Benfica na partida deste sábado com o Moreirense, que poderá ser o seu último jogo com a camisola encarnada. Apesar de André Almeida e Pizzi estarem em campo - são o primeiro e terceiro na lista de capitães, com Jardel em segundo -, será o central a envergar a braçadeira.





Recorde-se que as águias estão a negociar a transferência do internacional português para o Manchester City, por 70 milhões de euros, com Otamendi a fazer o caminho inverso, por 15 M€.