Rúben Dias com cláusula de 60 milhões

Está feito! Rúben Dias e o Benfica acertaram a renovação do contrato por mais um ano, ou seja, até 30 de junho de 2023. O defesa-central fica agora blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, patamar mais alto nos encarnados. Apesar do acordo, ontem oficializado, a continuidade do jogador não está garantida, tanto mais que o Lyon, que apresentou uma proposta de 30 milhões de euros, continua a tentar contratá-lo.Nesta altura, sabe Record, a saída do internacional português está dependente das intenções da SAD liderada por Luís Filipe Vieira. A não qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões poderá precipitar a transferência de Rúben Dias do Benfica para o Lyon. Afinal, está em jogo um prémio de quase 43 milhões de euros, que as águias perderão se não ultrapassarem o PAOK no playoff.A renovação do contrato de Rúben Dias, de 21 anos, há muito que estava a ser negociada. Tratando-se de um jovem que já se tinha mostrado à Europa do futebol, os encarnados pretendiam premiar o futebolista lançado na época passada por Rui Vitória, com uma revisão das condições salariais, e, ao mesmo tempo, aumentar o valor da cláusula de rescisão, de 45 milhões de euros para 60 milhões. Rúben Dias está agora ao nível de outras talentos saídos da formação, como Gedson e João Félix, mas também de Svilar, Vlachodimos, Grimaldo, Alfa Semedo, Krovinovic, Salvio, Rafa, Cervi, Zivkovic, Ferreyra e Castillo.