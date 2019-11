Rúben Dias renovou pelo Benfica: os pormenores do novo contrato

Rúben Dias entra no 'clube' de jogadores do Benfica com cláusula de 100 milhões



Rúben Dias entra no 'clube' de jogadores do Benfica com cláusula de 100 milhões

O Benfica confirmou esta sexta-feira - como Record havia adiantado - a renovação de contrato com o defesa Rúben Dias até 2024. O internacional português vê, assim, a sua cláusula de rescisão aumentada de 66 para 100 milhões de euros.Como o nosso jornal deu conta, com este novo vínculo Rúben Dias vê as condições salariais melhoradas. É a segunda renovação do internacional português em menos de ano e meio - em agosto de 2018 havia prolongado o vínculo até 2023.